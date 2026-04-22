Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe itirafı: 'Kariyerimi noktalamak için...'

Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe itirafı: 'Kariyerimi noktalamak için...'

22.04.2026 15:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe itirafı: 'Kariyerimi noktalamak için...'

2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci, sarı lacivertli kulüpteki kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Bonucci, "Fenerbahçe kariyerimi noktalamak için en güzel tercih oldu" dedi.

Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında görev yapan Leonardo Bonucci, TRT World'e konuştu. 

Bonucci, kariyerini noktalamak için Fenerbahçe'nin iyi bir tercih olduğunu ifade ederken, "Fenerbahçe'de oynamaktan keyif aldım. Harika bir takım ve çok iyi bir kadroya sahiptik. Taraftarları inanılmaz. O süreç, kariyerimi noktalamak için en güzel tercih oldu" dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olabileceğini söyleyen Bonucci, "Bence Fenerbahçe şampiyon olabilir. Pazar günü çok önemli bir derbi oynanacak. Ben oradayken son derbimi oynamıştım ve 1-0 kazanmıştık. Umarım aynı sonuç olur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ"

A Milli Takım hakkında da konuşan eski futbolcu, "Türkiye çok güçlü. Vincenzo Montella'yı tanıyorum ve o çok iyi bir teknik direktör. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi yetenekli oyunculara sahipler. Bence Dünya Kupası'nda iyi yerlere gelebilirler" dedi.

FENERBAHÇE'DE 13 MAÇA ÇIKTI

Leonardo Bonucci, 2023-2024 sezonunda sarı lacivertli forma ile 13 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 440 dakika sahada kalan eski stoper, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

