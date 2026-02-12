Cumhuriyet Gazetesi Logo
Leonardo Bonucci'den kura yorumu: 'İyi futbol oynayan iki takım'

12.02.2026 23:37:00
İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun yardımcısı Leonardo Bonucci, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri hakkında konuştu. Bonucci, Türkiye'nin de bulunduğu grup hakkında, "Üst seviyede maçlar izlemek için en iyi grup bu" dedi.​​​​​​​

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun yardımcısı Leonardo Bonucci, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekiminden sonra konuşan Bonucci, "Kesinlikle heyecan verici bir eşleşme. Dört güçlü milli takım karşılaşacak. Belçika, Türkiye, Fransa ve İtalya. Üst seviyede maçlar izlemek için en iyi grup bu. Dolayısıyla bu eşleşmelerden memnunum" ifadelerini kullandı.

"İYİ FUTBOL OYNAYAN İKİ TAKIM"

Montella'nın kendi evinde İtalya'ya karşı mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu söylemesi hakkında ise Bonucci, "Vincenzo Montella ile zaten kuradan önce de konuştuk. Onunla karşılaşmak her zaman güzel bir şey. Maçlar çok çekişmeli geçecek" diye konuştu.

Gruptaki İtalya-Türkiye maçları hakkında da Bonucci, "Türkiye de İtalya da önemli yeteneklere, yıldızlara sahip, iyi futbol oynayan iki takım. İzlenmeye değer maçlar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #türkiye #italya #uefa uluslar ligi #Leonardo Bonucci

