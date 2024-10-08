Leonardo Bonucci'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho sözleri: 'Umarım bu yıl...'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giymesinin ardından emeklilik kararını açıklayan 37 yaşındaki İtalyan Leonardo Bonucci, basın mensuplarına konuştu. Fenerbahçe ve Jose Mourinho hakkında açıklama yapan Bonucci, "Fenerbahçe çok büyük ve önemli kulüp... Orada çok güzel zaman geçirdim" ifadelerini kullandı.
Geçen sezonun ardından futbol kariyerini noktalayan Leonardo Bonucci, eski takımı Fenerbahçe ve ve sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Leonardo Bonucci, emeklilik kararının ardından kendisini iyi hissetiğini ve antrenörlük yapmak istediğini söyledi.
Bonucci, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili, "Fenerbahçe çok büyük ve önemli kulüp... Orada çok güzel zaman geçirdim. Fenerbahçe'nin çok tutkulu bir taraftar grubu var. Gerçekten harikaydılar ve bana gösterdikleri sevgiyi asla unutamam" açıklamasında bulundu.
JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili Bonucci şunları kaydetti:
"Jose Mourinho'nun göreve gelmesi ve onun tecrübeleri Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Umarım bu yıl, onlar için iyi bir yıl olur ve şampiyon olurlar. İstanbul'u çok seviyorum ve en kısa sürede yeniden İstanbul'a giderek oradaki arkadaşlarımı görmek istiyorum."
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe'de 13 maçta forma giyerken 1 asist kaydetti.
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