Leroy Sane, Almanya'da taraftarlarla tartıştı: 'Bana ve Galatasaray'a küfrettiler'

6.10.2025 19:28:00
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Bayern Münih'in Oktoberfest etkinliğinde taraftarlarla tartışma yaşadı.

Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Leroy Sane, milli arada gittiği Almanya'da beklenmedik bir gerginlikle karşılaştı.

29 yaşındaki Alman oyuncu, eski kulübü Bayern Münih'in geleneksel Oktoberfest etkinliğine katıldı. Ancak burada bazı Bayern Münih taraftarlarıyla tartışma yaşadı. Taraftarların, Sane'ye ve Galatasaray'a yönelik küfürlü sözler sarf ettiği, yıldız oyuncunun da tepkisiz kalmadığı öğrenildi.

"BANA VE GALATASARAY'A KÜFRETTİLER, SESSİZ KALAMAZDIM"

Yaşanan olay sonrası Alman basınına açıklamalarda bulunan Sane, "Bana ve Galatasaray'a küfrettiler. Bunu kabul edemem. Sessiz kalamazdım ve karşılık verdim" ifadelerini kullandı.

ALMAN BASININDA ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sane, bu tercihi nedeniyle daha önce de Alman basınında eleştirilmiş, hatta Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmişti.

Bayern Münih'ten ayrılması ve kariyerine Türkiye'de devam etmesi, özellikle bazı futbol otoriteleri ve taraftarlar tarafından "yanlış karar" olarak yorumlanmıştı.

