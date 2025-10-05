Tümer Metin'den flaş Leroy Sane iddiası!

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçı Asist Analiz'de değerlendirdi.

Beşiktaş'ın yediği gole gönderme yapan Tümer Metin, "Bu ön alan baskısı varken geriden topla çıkmak senin kadro mühendisliğinle alakalı. Xavi-Iniesta-Busquets'li Barcelona dünya futboluna tuhaf bir şey enjekte etti. Herkes de onlar gibi çıkabileceğini sanıyor. Sen öyle değilsin" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın yenen gol için hesap sorması gerektiğini savunan Tümer Metin, "Derslik bir analiz yapılacaktır Beşiktaş'ta. 10 kişilik takımın 6-8'i Torreira ve İlkay ön alan baskısı yapıp biri topu kazanıyor, öteki golü atıyor. Bu derslik anlatılabilecek bir şey. Sergen Hoca takımı çekip "Şunu bana bir açıklayın" demeli" şeklinde konuştu.

ICARDI SÖZLERİ

Mauro Icardi'de sorun yaşandığını öne süren Tümer Metin, "Ben Icardi'de sorun olduğunu düşünüyorum. Haftalar önce de söyledim. 1-2 maç oturabilir ama Icardi sürekli oturacaksa problem başlar" dedi.

TÜMER METİN'DEN LEROY SANE İDDİASI

Derbinin 86. dakikasında oyuna giren Leroy Sane hakkında flaş bir iddia ortaya atan Tümet Metin, "Sane'nin performansını gördün mü girdikten sonra. Kapriste" sözlerini sarf etti.

Son olarak derbinin hakemi Yasin Kol'u değerlendiren Tümer Metin, "Ben 7 puan veriyorum. Oyunun temposuna çok yardımcı olmadı. Avantaja oynatması gerektiği, oyunu çok durdurduğu anlar var. Oyunun hızını kesti bugün. Oynatın şu maçı" diyerek sözlerini tamamladı.