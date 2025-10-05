Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tümer Metin'den flaş Leroy Sane iddiası!

Tümer Metin'den flaş Leroy Sane iddiası!

5.10.2025 13:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tümer Metin'den flaş Leroy Sane iddiası!

Tümer Metin, Süper Lig'de 1-1 sona eren Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı. Tümer Metin, derbinin 86. dakikasında oyuna giren Leroy Sane için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçı Asist Analiz'de değerlendirdi.

Beşiktaş'ın yediği gole gönderme yapan Tümer Metin, "Bu ön alan baskısı varken geriden topla çıkmak senin kadro mühendisliğinle alakalı. Xavi-Iniesta-Busquets'li Barcelona dünya futboluna tuhaf bir şey enjekte etti. Herkes de onlar gibi çıkabileceğini sanıyor. Sen öyle değilsin" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın yenen gol için hesap sorması gerektiğini savunan Tümer Metin, "Derslik bir analiz yapılacaktır Beşiktaş'ta. 10 kişilik takımın 6-8'i Torreira ve İlkay ön alan baskısı yapıp biri topu kazanıyor, öteki golü atıyor. Bu derslik anlatılabilecek bir şey. Sergen Hoca takımı çekip "Şunu bana bir açıklayın" demeli" şeklinde konuştu.

ICARDI SÖZLERİ

Mauro Icardi'de sorun yaşandığını öne süren Tümer Metin, "Ben Icardi'de sorun olduğunu düşünüyorum. Haftalar önce de söyledim. 1-2 maç oturabilir ama Icardi sürekli oturacaksa problem başlar" dedi.

TÜMER METİN'DEN LEROY SANE İDDİASI

Derbinin 86. dakikasında oyuna giren Leroy Sane hakkında flaş bir iddia ortaya atan Tümet Metin, "Sane'nin performansını gördün mü girdikten sonra. Kapriste" sözlerini sarf etti.

Son olarak derbinin hakemi Yasin Kol'u değerlendiren Tümer Metin, "Ben 7 puan veriyorum. Oyunun temposuna çok yardımcı olmadı. Avantaja oynatması gerektiği, oyunu çok durdurduğu anlar var. Oyunun hızını kesti bugün. Oynatın şu maçı" diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #Leroy Sane

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Sergen Yalçın başladı, Okan Buruk bitirdi'
Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Sergen Yalçın başladı, Okan Buruk bitirdi' Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, karşılaşmayı kaleme aldı.
Eski hakemden flaş Galatasaray - Beşiktaş maçı iddiası: 'Derbi tekrar edilebilir'
Eski hakemden flaş Galatasaray - Beşiktaş maçı iddiası: 'Derbi tekrar edilebilir' Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tekrar edilebileceğini öne sürdü.
Eski hakemler Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Maçın kontrolünü kaybetti'
Eski hakemler Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Maçın kontrolünü kaybetti' Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.