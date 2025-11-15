Leroy Sane asistle döndü; Almanya kazandı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, deplasmanda Lüksemburg ile karşılaştı. Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanlar 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 69'da Nick Woltemade attı. İlk golün asisti, mücadeleye ilk 11'de başlayan Leroy Sane'den geldi.

29 yaşındaki futbolcu 80. dakikada yerini Jeweling'e bıraktı. Galatasaray'ın Alman yıldızı Sarı-Kırmızılılar'a transferi sonrası ilk kez milli davet almıştı. Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya'nın elemelerdeki ilk 4 maçında Sane kadroya çağrılmamıştı.

Bu sonuçla birlikte Panzerler puanını 12'ye yükselterek averajla liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise henüz puanla tanışamadı. Nagelsmann'ın öğrencileri grubun bir sonraki maçında 17 Kasım'da 12 puanlı Slovakya ile karşılaşacak.

Lüksemburg ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak.