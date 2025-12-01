Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: 'Rakibimizi umursamıyoruz'

1.12.2025 19:39:00
Güncellenme:
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktör, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için" dedi.

"RAKİBİMİZİ UMURSAMIYORUZ"

Tedesco, "Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dakika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Domenico Tedesco

