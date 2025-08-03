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Leroy Sane'den Lazio maçı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Herkes yenilmemizi istiyor'

Leroy Sane'den Lazio maçı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Herkes yenilmemizi istiyor'

3.08.2025 09:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Leroy Sane'den Lazio maçı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Herkes yenilmemizi istiyor'

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Lazio ile oynanan 2-2'lik hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, taraftarın transfer kararında büyük rol oynadığını vurguladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Lazio karşısında sahaya çıktı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman yıldız, kısa süreli antrenman sürecine rağmen sahada yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Sane, "1 hafta 10 günlük antrenman sürecinden sonra maça çıktım. Maç temposuna ihtiyacım var. Ritmi kazandıkça daha fazlası gelecek. Bir an önce ilk lig maçına çıkmak istiyorum. Bugün kaybetmedik en azından, bu bir teselli oldu" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Galatasaray taraftarının etkisine de dikkat çeken Sane, "Çok etkili oldular. Sadece o gün değil, daha önce Bayern Münih ile buradayken takımın oyunundan da etkilenmiştim. Taraftar çok etkiledi beni. Çok gol atmak ve bu taraftarı etkilemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ve derbilerde bu heyecanı onlarla birlikte yaşamak istiyorum" dedi.

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