Yeni sezon transfer çalışmaları doğrultusunda orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Lesley Ugochukwu'un geldiği iddia edildi. Peki, Lesley Ugochukwu kimdir? Lesley Ugochukwu kaç yaşında, nereli? Lesley Ugochukwu hangi takımlarda oynadı?

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

Chimuanya Lesley Ugochukwu, 26 Mart 2004 yılında dünyaya geldi. Fransa'da doğan Ugochukwu, Igbo Nijerya kökenlidir ve çifte vatandaşlığa sahiptir. EFL Championship kulübü Burnley'de saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel futbolcudur.

LESLEY UGOCHUKWU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ugochukwu , 25 Nisan 2021'de Dijon'a karşı 5-1'lik Ligue 1 galibiyetinde Steven Nzonzi'nin yerine oyuna girerek Rennes formasıyla profesyonel ilk maçına çıktı.

1 Ağustos 2023'te Ugochukwu, Chelsea ile yedi yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyordu. Rennes'e ödenen transfer ücretinin 23,1 milyon sterline kadar olduğu bildirildi.

16 Ağustos 2024'te Ugochukwu, İngiliz takımı Southampton'a sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı. Kulüp için ilk maçına 28 Ağustos 2024'te EFL Kupası'nda Cardiff City'ye karşı deplasmanda alınan 5-3'lük galibiyette çıktı.

6 Ağustos 2025'te Ugochukwu, İngiliz takımı Burnley ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp için ilk golünü 5 Ekim 2025'te Aston Villa'ya karşı 2-1'lik mağlubiyette attı.