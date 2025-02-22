Leverkusen, deplasmanda hata yapmadı

Bayer Leverkusen, Holstein Kiel deplasmanında 2-0 kazandı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

Leverkusen, deplasmanda hata yapmadı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 22:03

Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasında Holstein Kiel ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Holstein-Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Patrick Schick ve 45. dakikada Amine Adli kaydetti.

2 maçlık beraberliğin ardından kazanan Leverkusen, puanını 50'ye yükseltti ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Holstein Kiel ise 13 puanla son sırada kaldı.

Leverkusen, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Holstein Kiel ise Union Berlin deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Bayer Leverkusen #Bundesliga #Holstein Kiel

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi!

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi!
Bayer Leverkusen uzatmalarda hayata döndü!

Bayer Leverkusen uzatmalarda hayata döndü!
Leverkusen, Hermoso'yu kadrosuna kattı!

Leverkusen, Hermoso'yu kadrosuna kattı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler