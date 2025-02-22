Leverkusen, deplasmanda hata yapmadı
Bayer Leverkusen, Holstein Kiel deplasmanında 2-0 kazandı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.
Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasında Holstein Kiel ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Holstein-Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Patrick Schick ve 45. dakikada Amine Adli kaydetti.
2 maçlık beraberliğin ardından kazanan Leverkusen, puanını 50'ye yükseltti ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Holstein Kiel ise 13 puanla son sırada kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Holstein Kiel ise Union Berlin deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Bayer Leverkusen #Bundesliga #Holstein Kiel
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