Bayer Leverkusen uzatmalarda hayata döndü!

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Köln'ü 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bayer Leverkusen uzatmalarda hayata döndü!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:22

Almanya Kupası çeyrek finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen evinde Gerhard Struber'in yönetimindeki Köln'ü uzatmalar sonrası 3-2 yenerek tur atladı.

BayArena'da oynanan maçta Köln'ün gollerini; 45+10'da Damion Downs ve 54. dakikada Linton Mania kaydetti.

GOL UZATMALARDA GELDİ

Bayer Leverkusen'in gollerini ise 61. dakikada ve 90+6'da Patrik Schick kaydetti.

Normal süresi 2-2 biten maçta Leverkusen'e turu getiren golü ise ilk uzatma devresinde 98. dakikada Victor Boniface attı.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen geçen sezon müzesine götürdüğü Almanya Kupası'nda yar finale yükselirken, Köln adını turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.


Etiketler: #Köln #Bayer Leverkusen #Almanya Kupası

İlgili Haberler

Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!

Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farka koştu!
Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!

Fenerbahçe'den flaş karar: Yeni transfere yol gözüktü!
Galibiyet serisi sona erdi: Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a mağlup oldu!

Galibiyet serisi sona erdi: Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a mağlup oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler