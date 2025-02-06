Bayer Leverkusen uzatmalarda hayata döndü!
Bayer Leverkusen, Almanya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Köln'ü 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Almanya Kupası çeyrek finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen evinde Gerhard Struber'in yönetimindeki Köln'ü uzatmalar sonrası 3-2 yenerek tur atladı.
BayArena'da oynanan maçta Köln'ün gollerini; 45+10'da Damion Downs ve 54. dakikada Linton Mania kaydetti.
GOL UZATMALARDA GELDİ
Bayer Leverkusen'in gollerini ise 61. dakikada ve 90+6'da Patrik Schick kaydetti.
Normal süresi 2-2 biten maçta Leverkusen'e turu getiren golü ise ilk uzatma devresinde 98. dakikada Victor Boniface attı.
Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen geçen sezon müzesine götürdüğü Almanya Kupası'nda yar finale yükselirken, Köln adını turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.
Etiketler: #Köln #Bayer Leverkusen #Almanya Kupası
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