Leverkusen'in önünde durabilen yok!
Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Darmstadt 98'i deplasmanda 2-0 mağlup etti ve bu sezon ligdeki kayıpsız serisini sürdürdü.
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayer Leverkusen, Darmstadt 98 deplasmanına konuk oldu. Leverkusen, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Nathan Tella attı.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 20 maç sonunda 16 galibiyet ve 4 beraberlikle 52 puana ulaştı. Darmstadt ise 11 puanda kaldı.
Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Darmstadt ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.
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