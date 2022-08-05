Libertadores Kupası'nda Atletico Paranaense ile Estudiantes berabere kaldı
Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Atletico Paranaense ile Estudiantes 0-0 berabere kaldı.
2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Atletico Paranaense ile Estudiantes 0-0 berabere kaldı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliği taşıyan turnuvada, Brezilya temsilcisi Atletico Paranaense, Arjantin ekibi Estudiantes'i Baixada Arena'da ağırladı.
İki takım da bulduğu fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.
Yarı finale çıkan takımı belirleyecek rövanş maçı, 12 Ağustos'ta yapılacak.
Öte yandan kıtanın kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvası Sudamericana'nın çeyrek finalinde Peru ekibi Melgar ile Brezilya temsilcisi Internacional, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı, 12 Ağustos'ta oynanacak.
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