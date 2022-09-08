Libertadores Kupası'nda Flamengo, finalde Athletico Paranaense'nin rakibi oldu!
Brezilya Ligi ekibi Flamengo, Arjantin kulübü Velez Sarsfield'ı eleyerek Libertadores Kupası'nda finale yükseldi.
Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Libertadores yarı finalinde Brezilya ekibi Flamengo ile Arjantin ekibi Velez Sarsfield karşı karşıya geldi.
Maracana'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan Flamengo, toplamda 6-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.
Karşılaşmada Flamango'ya galibiyeti getiren goller 42'de Pedro ve 68'de Marinho'dan geldi.
Flamengo böylelikle son 4 yılda 3. kez finale adını yazdırmayı başardı.
Flamengo, finalde bir başka Brezilya ekibi Athletico Paranaense'yle karşılaşacak.
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