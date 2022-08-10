Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'dan Libertadores'e veda!
2022 Libertadores Kupası'nda Flamengo, eski Fenerbahçeli teknik direktör Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ı 1-0'la geçen Flamengo, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım
oldu.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında, iki Brezilya temsilcisinden Flamengo, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda Corinthians'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Flamengo, 52. dakikada Pedro'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etti. Corinthians'ta Uruguaylı oyuncu Bruno Mendez, 68. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk maçı da 2-0 kazanan Flamengo, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Turnuvaya, Talleres-Velez Sarsfield ve Palmeiras-Atletico Mineiro çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edilecek.
Video Haberler
- Evli olduğu kadını katleden erkekten korkunç paylaşım
- AKP'li başkan polis ve jandarmaya küfür yağdırdı
- Yangın çıkan halı saha deposunda 'ceset' bulundu
- Bursa’da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda
- Lunaparkta korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3 ağır, 22 yaralı
- İstanbul'da yağış etkili oldu: Rögarlar patladı
- Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanı alev alev yandı
- Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
- Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- 'AKP'nin hazırlandığı anlaşılıyor...'
- 'Film platosu gibi kullanıldık'
- Ümraniyespor'dan Fazıl Say'a yanıt!