Lider Bayern'e evinde Hoffenheim şoku!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 18:48

Güncelleme: 15.04.2023 - 18:48

Almanya Bundesliga 28. hafta maçında lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 17. dakikada Benjamin Pavard'dan geldi. Hoffenheim, 71. dakikada Kramaric ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Hoffenheim'da Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.

Thomas Tuchel'in öğrencileri ligde iki maç sonra puan kaybetti. Hoffenheim ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Alınan bu sonuçla Bayern Münih puanını 59 yaptı. Hoffenheim ise 29'a çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Mainz deplasmanına gidecek. Hoffenheim ise Köln'ü ağırlayacak.