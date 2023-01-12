Lider Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Bordo-beyazlılar ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.
Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
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