Lider Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 10:02
Lider Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-beyazlılar ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.


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