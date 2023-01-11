Samsunspor'a Fransa'dan transfer
Samsunspor, Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star'dan Moussa Guel'i transfer ettiğini açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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