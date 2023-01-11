Samsunspor'a Fransa'dan transfer

Samsunspor, Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star'dan Moussa Guel'i transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2023 - 21:51
Samsunspor'a Fransa'dan transfer
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Yann Cedric Guel'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın 3. Lig takımlarından Red Star FC forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Moussa Guel ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Fildişi Sahilli futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


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