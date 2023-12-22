Lider Girona, deplasmanda takıldı

İspanya LaLiga'da lider Girona, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 00:19
Lider Girona, deplasmanda takıldı
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İspanya LaLiga'da lider Girona, deplasmanda Real Betis ile karşılaştı.

Estadio Benito'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 39. dakikada penaltıdan Artem Dovbyk attı. Real Betis 88. dakikada German Pezzela ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Lider Girona, 3 maç sonra puan kaybetti. Konuk ekip, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Bu sonuçla Girona, puanını 45 yaptı. Betis ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Girona, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Betis ise Celta Vigo'ya konuk olacak.


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