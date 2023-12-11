Girona derbide Barcelona'yı devirip liderliğe yükseldi

İspanya La Liga'da Girona, Barcelona'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 07:18
Girona derbide Barcelona'yı devirip liderliğe yükseldi
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İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında Barcelona ile Girona karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki maçı Girona 4-2'lik skorla kazandı.

Girona'nın gollerini 12. dakikada Artem Dovbyk, 40. dakikada Miguel Gutierrez, 80. dakikada Valery Fernandez ve 90+5. dakikada Christian Stuani attı. Barcelona'nın golleri 19. dakikada Robert Lewandowski ve 90+2'de İlkay Gündoğan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Girona, ligde 41 puana yükseldi. Girona, Real Madrid'in Real Betis ile 1-1 berabere kaldığı haftada 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Barcelona ise 34 puanda kaldı.

Girona, ligde gelecek hafta sahasında Alaves'i konuk edecek. Barcelona, Valencia deplasmanına gidecek.


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