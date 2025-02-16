Liverpool kendi evinde hata yapmadı!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Liverpool kendi evinde hata yapmadı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 19:13

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, 15. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. 37. dakikada Mohamed Salah, penaltıdan attığı golle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

KÜME DÜŞME HATTINDA

Wolverhampton, 67. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Liverpool, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 60 puana yükseldi. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Wolverhampton, 19 puanda kaldı.

Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton, Bournemouth deplasmanına gidecek.


Etiketler: #liverpool #wolverhampton #İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Galatasaray'dan 'doping' iddialarına yanıt: 'Kişi kendinden bilir işi'

Galatasaray'dan 'doping' iddialarına yanıt: 'Kişi kendinden bilir işi'
Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda 3 eksik!

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda 3 eksik!
Morata'nın ardından.... Galatasaray'a derbi öncesi bir kötü haber daha!

Morata'nın ardından.... Galatasaray'a derbi öncesi bir kötü haber daha!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler