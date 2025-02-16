Liverpool kendi evinde hata yapmadı!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 2-1'lik skorla kazandı.
Liverpool, 15. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. 37. dakikada Mohamed Salah, penaltıdan attığı golle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
KÜME DÜŞME HATTINDA
Wolverhampton, 67. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Liverpool, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Liverpool, 60 puana yükseldi. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Wolverhampton, 19 puanda kaldı.
Liverpool, ligin bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek. Wolverhampton, Bournemouth deplasmanına gidecek.
Spor Haberleri
- Liverpool kendi evinde hata yapmadı!
- Galatasaray'dan 'doping' iddialarına yanıt!
- Athletic Bilbao'nun yenilmezlik serisi 15 maça çıktı!
- Eyüpspor 90+2'de yıkıldı!
- Samsunspor 3 puanı tek golle aldı!
- Kadıköy'de üçüncü gol geldi!
- Derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Real Madrid'den Jude Bellingham kararı!
- Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 3 eksik!
- İtalyan devinden Osimhen planı
En Çok Okunan Haberler
-
- Demirören Holding yöneticisine tutuklama!
- 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
- Fark kapanıyor, 4 parti barajı geçiyor!
- 'Erdoğan talimat verdi, Ali Erbaş durdurdu'
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- AKP'li milletvekilinden skandal sözler!
- Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Dokuz belediye başkanından Yavaş'a destek