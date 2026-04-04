Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.04.2026 09:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lider PSG sahasında hata yapmadı!

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında PSG taraftarı önünde Toulouse'u 3-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain ile Toulouse karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan müsabakayı Paris ekibi 3-1 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri; 23 ve 33. dakikalarda Ousmane Dembele ile 90+2'de Goncalo Ramos kaydetti.

Toulouse'nin tek golü ise 27. dakikada Rasmus Nicolaisen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte PSG 63 puana yükseldi. Toulouse ise 37 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Paris Saint-Germain, gelecek maçında sahasında Lyon'u ağırlayacak.

Toulouse ise gelecek hafta Berke Özer'in formasını giydiği Lille'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #psg #Fransa Ligue 1 #toulouse

