Lider PSG sahasında hata yapmadı!

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain ile Toulouse karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan müsabakayı Paris ekibi 3-1 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri; 23 ve 33. dakikalarda Ousmane Dembele ile 90+2'de Goncalo Ramos kaydetti.
Toulouse'nin tek golü ise 27. dakikada Rasmus Nicolaisen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte PSG 63 puana yükseldi. Toulouse ise 37 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Paris Saint-Germain, gelecek maçında sahasında Lyon'u ağırlayacak.
Toulouse ise gelecek hafta Berke Özer'in formasını giydiği Lille'i ağırlayacak.