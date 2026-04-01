Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Milletimize armağan olsun'

Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Milletimize armağan olsun'

1.04.2026 00:14:00
Cumhuriyet Spor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı: 'Milletimize armağan olsun'

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, Kosova maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası özlemine son verdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN" 

Takım içindeki uyuma dikkat çeken milli futbolcu, "Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun" dedi.

Dünya Kupası'nın her futbolcunun hayali olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda: Kosova 0-1 Türkiye
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda karşılaştığı Kosova'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Vincenzo Montella milli takım tarihine geçti!
Vincenzo Montella, Kosova maçı ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde önemli bir başarı elde etti.
24 yıllık hasret sona erdi... İşte milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri!
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri de belli oldu.