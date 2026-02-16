Liderliği kaybeden Amedspor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Amedspor, dün kendi evinde konuk ettiği Sakaryaspor’la 1-1 berabere kaldı. Bu skorla liderliğini Erzurumspor’a kaptıran Amedspor, 50 puanla ligin 3’üncü sırasına düştü. Amedspor’la aynı puana sahip Esenler Erokspor ise averajla ikinci sıraya yerleşti. Lider Erzurumspor’un puanı ise 51.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan ve gergin geçen karşılaşmanın ardından Amedspor yönetimi gece yarısı toplanarak teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolları ayırma kararı aldı.

"KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün bu akşam yaptığı toplantı sonrasında A Takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."