Lig Kupası'nda Arsenal'e West Ham'dan şok!
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda West Ham United evinde Arsenal'i 3-1 yenerek üst tura yükselen taraf oldu.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda David Moyes'in ekibi West Ham United ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.
Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip West Ham United 3-1 kazandı ve güçlü rakibi Arsenal'i kupanın dışına itmeyi bildi.
West Ham United'ın golleri; 16. dakikada Ben White'ın kendi ağlarına gönderdiği top, 50. dakikada Mohammed Kudus ve 60. dakikada Jarrod Bowen'dan geldi.
Konuk ekip Arsenal'in tek golü ise 90+6'da Martin Odegaard'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte üst tura çıkan ekip West Ham olurken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.
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