Lig lideri Sarı-Lacivertliler, birçok istatistikte zirvede yer alıyor: Fenerbahçe fark yarattı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Süper Lig’in lideri Fenerbahçe, birçok istatistikte hem kendini hem rakiplerini geçti. İşte rakamların dili:

Süper Lig tarihinde ilk kez bir takım lige 10’da 10 yaparak başladı.

37 gol atıp 10 gol yiyen F.Bahçe, 14. hafta itibarıyla tarihindeki en yüksek averaja sahip olduğu sezonda.

İsmail Kartal, F.Bahçe’nin başında üst üste 11 lig maçı kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.

Ligde F.Bahçe’nin başında 10’dan fazla maça çıkan Türk teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasını İsmail Kartal yakaladı (2.30-66 maç-152 puan).

Sarı-Lacivertliler 25 resmi maçın 12’sinde gol yemedi. Ligde 14 maçın 8’inde ve 6 deplasman maçında gol yemedi. Lig tarihinde üst üste 5 deplasman maçını gol yemeden kazanan tek takım F.Bahçe.

F.Bahçe ligde 37 kez ağları sarsarak en çok gol atan takım oldu.

19 farklı oyuncu skor katkısı verdi, 16 farklı oyuncu gol attı, 14 farklı oyuncu asist yaptı.