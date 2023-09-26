Ligde yenilgisiz zirvede yer alan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal fark yarattı: Başarının mimarı
Fenerbahçe yönetimi 5 yıllık aradan sonra en iyi transferlerini bu sezon gerçekleştirdi. Eğer yönetim ikinci kez getirdiği teknik direktör İsmail Kartal’ı göndermeyip tutmuş olsaydı camia mutlu sona belki daha önce ulaşabilirdi.
İsmail Hoca ve yönetimin işbirliğiyle gerçekleşen transferler bugüne kadar baktığımızda hiç fire vermedi. Hepsi en üst seviyede. Bunun başlıca nedeni alınan futbolcuların takımlarından oynayarak hazır gelmeleri. Maçlarda görüyoruz, pes etmeyen, koşan, ısıran mücadele eden bir Fenerbahçe var. Kadronun geniş olması kısa sürede oynanacak maçlar için çok önemli. İsmail Kartal, bu yüzden haklı olarak rotasyon yapmak zorunda kalıyor. Motivasyon, birlik beraberlik en üst seviyede. Hem lig hem Avrupa karnesi iyi olan Sarı-Lacivertlilerde başarının şu anki mimarı tartışmasız İsmail Kartal’dır. İsmail Kartal formayı adaletli dağıtıyor. Hak eden, çalışan formayı kapıyor. Düne kadar tribünlerin yuhalama seslerine ve ıslıklarına maruz kalan İrfan Can bugün alkışlanıyor, taraftarlarca çağırılıyor. 28 yaşındaki oyuncu, sezon başı olmasına rağmen şimdiden 10 gole direkt etki etmiş durumda. Süper Lig’de bu sezon 2 gol atıp 2 asist yapan Kahveci, Avrupa Konferans Ligi’nde ise 6 karşılaşmada 4 gol 2 asistle oynadı.
2 MAÇ İÇERİDE, 2 MAÇ DIŞARIDA
Fenerbahçe 15 gün içinde oynayacağı 4 maçın ikisini Kadıköy’de ikisini ise dış sahada yapacak. Perşembe günü Başakşehirle erteleme karşılaşmasına çıkacak Sarı-Laciverliler sonra pazar saat 16.00’da Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Fenerbahçe bu iki mücadelenin ardından deplasmanda Spartak Trnava ve Kasımpaşa’yla karşı karşıya gelecek.
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