Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalında 152 hakemi disiplin kuruluna sevk etti. Hakemlerin isimleri de açıklandı. Peki, Liglere ara verilecek mi? Maçlar ertelenecek mi?

L İ GLERE ARA VER İ LECEK M İ ?

Geniş çaplı soruşturmalar devam ederken ligdeki maçların şaibe şüphesi altında kalması liglerin devamlılığı açısından birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, TFF ile görüşerek atılacak adımlara yönelik bilgi aktardı.

Liglerin durumu için federasyon yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Ağırel, " Federasyon yetkilileri ile konuştum. 'Liglere ara verilecek mi', 'İsimler açıklanacak mı' diye sordum. Aldığım cevaplar şöyle: Ara verilmeyecek. 152 bahis oynayan hakem ile bağlar kesilecek; maçlara çıkmayacaklar. MHK başkanı ile yapılan görüşmede havuzdaki hakemlerle süreç devam edecek. Tespit edilen hakemlerin isimleri disiplin kurulu sevki aşamasında siteden açıklanacak.

Bu açıklama sonrasında MHK üyesi kaynaklarımla görüştüm. Kupa maçlarının hakemleri atanmış ancak açıklama sonrası hakemler değişmeye başlamış.

Dosyada yer alan tespitler ve şikâyetler sadece yasadışı bahis ile sınırlı değil. Bazı yorumcuların hakem atamalarına müdahil olduğu, MHK yetkililerinin kulüp teknik direktörleri ile iletişime geçtiği; baskı, sahtecilik gibi iddialar da var." ifadelerini kullandı.