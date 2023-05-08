Ligue 1 lideri PSG 3 puanı 3 golle aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Troyes'ı 3-1 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:13
Ligue 1 lideri PSG 3 puanı 3 golle aldı
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Ligin zirvesindeki PSG, küme düşme hattındaki Troyes ile deplasmanda karşılaştı.

Geçen sezonun şampiyonu PSG, Mbappe'nin 8, Vitinha'nın 59 ve Fabian Ruiz'in 86. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Puanını 78'e yükselten PSG, son 4 haftaya en yakın takipçisi Lens'in 6 puan önünde girdi. Troyes ise 22 puanla 19. sırada yer aldı.


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