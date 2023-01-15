Ligue 1'de Monaco gol oldu yağdı: Monaco 7-1 Ajaccio
Monaco, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) kendi evinde konuk ettiği Ajaccio'yu 7-1 mağlup etti.
Ligue 1'in 19. hafta maçında Monaco ile Ajaccio karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 7-1'lik skorla ev shaibi Monaco oldu. Monaco 35 dakikada 5 gol bularak dikkat çeken bir performans sergiledi.
Monaco'nun gollerini 2. dakikada Axel Disasi, 6. dakikada Krepin Diatta, 21, 28 ve 35 (p). dakikada Wissam Ben Yedder, 63. dakikada Breel Embolo kaydetti. Ajaccio'nun tek golü 11. dakikada Mohamed Belaili'den geldi.
AJACCIO'NUN KÖTÜ SERİSİ DEVAM ETTİ
Bu galibiyetin ardından Monaco puanını 37'ye yükseltti. Son üç maçını kaybeden Ajaccio 15 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Monaco, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'ya konuk olacak. Ajaccio, Lyon'u ağırlayacak.
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