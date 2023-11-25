Ligue 1'de yeni uygulama: İlk Mbappe'de denendi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 09:36

Güncelleme: 25.11.2023 - 09:36

Ligue 1 yönetimi yeni bir uygulamaya geçti. Bundan sonra her hafta gol krallığı yarışında zirvede olan golcünün formasına logo basılacak.

Uygulamanın ilk örneği ligin 13. haftasında denendi. Milli ara dönüşü Ligue 1'de 13. haftanın açılış maçında Paris Saint-Germain, Monaco'yu konuk etti.

Ligin gol krallığı yarışında zirvede bulunan Kylian Mbappe'nin formasına "top scorer" logosu basıldı.

PSG FARKLI KAZANDI

PSG, Monaco'yu 5-2 yendi. Başkent ekibinin gollerini 18'de Ramos, 39'da penaltıdan Mbappe, 70'te Dembele, 72'de Vitinha ve 90+6'da Kolo Muani kaydetti. Monaco'da ise 22'de Minamino, 75'te Balogun ağları havalandırdı.

PSG puanını 30 yaparken, Monaco 24 puanda kaldı.