Adı Real Madrid ile anılıyordu: Brezilyalı yıldızdan Kylian Mbappe yanıtı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Rodrygo, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin İspanyol takımına transferi hakkındaki soruya yanıt verdi.
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Kylian Mbappe'yi Madrid devinde görmek istediğini söyledi.
Rodrygo
"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ"
Rodrygo, "Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de görmek ister misin?" sorusuna "Elbette isterim! O dünyanın en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.
Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Brezilyalı, "Hocama birçok kez 9 numara olarak oynamayı sevmediğimi, hatta bundan nefret ettiğimi söyledim. Ne olursa olsun takımıma yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım" açıklamasını yaptı.
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