Adı Real Madrid ile anılıyordu: Brezilyalı yıldızdan Kylian Mbappe yanıtı!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:34

Güncelleme: 16.11.2023 - 10:34

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Kylian Mbappe'yi Madrid devinde görmek istediğini söyledi.

Rodrygo

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ"



Rodrygo, "Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de görmek ister misin?" sorusuna "Elbette isterim! O dünyanın en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Brezilyalı, "Hocama birçok kez 9 numara olarak oynamayı sevmediğimi, hatta bundan nefret ettiğimi söyledim. Ne olursa olsun takımıma yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım" açıklamasını yaptı.