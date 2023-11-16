Adı Real Madrid ile anılıyordu: Brezilyalı yıldızdan Kylian Mbappe yanıtı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Rodrygo, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin İspanyol takımına transferi hakkındaki soruya yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:34
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Brezilyalı yıldızdan Kylian Mbappe yanıtı!
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Kylian Mbappe'yi Madrid devinde görmek istediğini söyledi.

Rodrygo

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ"

Rodrygo, "Kylian Mbappe'yi Real Madrid'de görmek ister misin?" sorusuna "Elbette isterim! O dünyanın en iyi oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Brezilyalı, "Hocama birçok kez 9 numara olarak oynamayı sevmediğimi, hatta bundan nefret ettiğimi söyledim. Ne olursa olsun takımıma yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım" açıklamasını yaptı. 


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