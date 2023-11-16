Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) j Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Lihtenştayn ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 14:34
Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Konrad Fünfstück'ün ekibi Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.

LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Mohammed Al Hakim'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Portekiz, grupta oynadığı son maçta Bosna Hersek deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Lihtenştayn ise deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 4-0 mağlup olmuştu.


Portekiz Lihtenştayn EURO 2024 canlı Canlı yayın

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