Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) j Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Lihtenştayn ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan sürüyor.
Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Konrad Fünfstück'ün ekibi Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.
LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Rheinpark Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Mohammed Al Hakim'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Portekiz, grupta oynadığı son maçta Bosna Hersek deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Lihtenştayn ise deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 4-0 mağlup olmuştu.
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