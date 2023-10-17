Portekiz, Bosna Hersek'e gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:30

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:30

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Bosna Hersek'e konuk oldu.

Bilino Polje'de oynanan karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazanarak galibiyet elde etti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 5. dakikada Ronaldo'nun penaltısıyla öne geçti. 20. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo farkı ikiye çıkardı. 25'te Bruno Fernandes, 32'de Cancelo ve 41'de Joao Felix'in golleriyle ilk yarıda skor 5-0 oldu.

PORTEKİZ REKORU EGALE ETTİ

İkinci yarıda Portekiz gol bulamasa da oyunun kontrolünü bırakmadı ve galibiyete uzanmasını bildi.

Bosna Hersek'te Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic maça ikinci yarıda dahil olurken Fenerbahçeli Edin Dzeko ise 90 dakika sahada kaldı.

Portekiz, bu galibiyet sonrası tarihinde ilk kez üst üste 8 maçında galibiyet elde ederek kendi rekorunu egale etti.

EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen Portekiz, bu galibiyetle 24 puana yükselerek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Bosna Hersek ise 9 puanda kaldı.