Lille, deplasmanda Bologna'yı geçmeyi bildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille, deplasmanda Bologna'yı 2-1 mağlup etti.

Lille, deplasmanda Bologna'yı geçmeyi bildi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 01:05

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille, Bologna'ya konuk oldu.

Renato Dall'Ara Stadyuumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi, Lille 2-1 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 66'da Ngak'ayel Mukuau kaydetti. Bologna'nın tek golünü 63'te Jhon Lucumi attı.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 10 yaptı. Bologna, 1 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Lille, Sturm Graz'ı konuk edecek. Bologna, Benfica deplasmanına gidecek.


Etiketler: #lille #bologna #uefa şampiyonlar ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler