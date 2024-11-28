Lille, deplasmanda Bologna'yı geçmeyi bildi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille, deplasmanda Bologna'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille, Bologna'ya konuk oldu.
Renato Dall'Ara Stadyuumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi, Lille 2-1 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 66'da Ngak'ayel Mukuau kaydetti. Bologna'nın tek golünü 63'te Jhon Lucumi attı.
Lille, bu galibiyetin ardından puanını 10 yaptı. Bologna, 1 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Lille, Sturm Graz'ı konuk edecek. Bologna, Benfica deplasmanına gidecek.
Etiketler: #lille #bologna #uefa şampiyonlar ligi
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