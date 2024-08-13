Lille maçı kadrosundan çıkarıldı: Fenerbahçe'de flaş sakatlık!

Fenerbahçe, Lille maçı öncesi sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 18:52
Lille maçı kadrosundan çıkarıldı: Fenerbahçe'de flaş sakatlık!
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Fenerbahçe, Lille maçı öncesi sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.


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