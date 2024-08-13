Fenerbahçe'nin rakibi Lille'den 'Aşkın olayım' paylaşımı!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fransız ekibi sosyal medya paylaşımında Simge Sağın'ın 'Aşkın olayım' parçasına yer verdi.
Fenerbahçe, Lille ile Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçtan son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup ayrılan Sarı-Lacivertliler, tur için sahada olacak.
MAURO ICARDI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ
Fransız ekibi, kritik maç öncesi sosyal medya hesabından İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Lille'in videosunun arka planında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın'ın "Aşkın olayım" parçasına yer verildi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin rakibi Lille'den 'Aşkın olayım' paylaşımı
- UEFA'dan Türk hakeme görev!
- Fenerbahçe'den genç oyuncuya yeni sözleşme!
- Beşiktaş'tan genç futbolcuya yeni sözleşme!
- Milli futbolcudan transfer açıklaması!
- İngiliz kulüp transferi resmen açıkladı!
- Eyüpspor'dan Aboubakar iddialarına yanıt!
- Lille'den Fenerbahçe maçı paylaşımı!
- 'Olimpiyat faturasının asıl suçlusu Bak ve Kasapoğlu'
- Menajerinden transfer açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- 15 başkan, 2 vekil AKP'ye geçiyor!
- 'İçimde tuttuğum her şey...'
- Mikrodalga fırın içindeki bilinmeyen tehlike
- Eksi netle istediği bölüme yerleşti!