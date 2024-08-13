Fenerbahçe'nin rakibi Lille'den 'Aşkın olayım' paylaşımı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fransız ekibi sosyal medya paylaşımında Simge Sağın'ın 'Aşkın olayım' parçasına yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:36
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Fenerbahçe, Lille ile Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçtan son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup ayrılan Sarı-Lacivertliler, tur için sahada olacak.

MAURO ICARDI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Fransız ekibi, kritik maç öncesi sosyal medya hesabından İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Lille'in videosunun arka planında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın'ın "Aşkın olayım" parçasına yer verildi.


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