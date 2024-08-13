Lille'den Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Fırtına öncesi sessizlik'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak Lille, maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fransız kulüp paylaşımda "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:50
Lille'den Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Fırtına öncesi sessizlik'
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Lille'den bir paylaşım geldi.

Fransız temsilcisi, sosyal medya hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaştı. Lille, bu paylaşımlarına, "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini yazdı.

İLK MAÇI KAYBETMİŞTİ

Lille, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe ile Lille arasında bugün Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Lille'in paylaştığı görseller şu şekilde:


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