Fenerbahçe Beko'dan Mert Emre Ekşioğlu'na yeni sözleşme!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, genç oyuncu Mert Emre Ekşioğlu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel'de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko'ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.
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