Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 6. haftasında kendi sahasında Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:40
Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında William Still'in ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.

LILLE - REIMS MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LILLE - REIMS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Lille, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.

Reims ise kendi sahasında ağırladığı Brest'e 2-1 mağlup olmuştu.


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