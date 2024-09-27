Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan fikstür tepkisi
Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fransız ekibinin fikstürü için serzenişte bulundu.
Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fransız ekibinin fikstürü için açıklama yaptı.
Genesio, ekim ayının sonlarında çıkacakları 3 deplasman maçı için "Kibar kalmak istiyorum, kötü konuşmak istemiyorum ama çok kısa sürede 3 deplasman maçına çıkacağız. Bu fikstür tam bir skandal." ifadelerini kullandı.
Lille, milli ara sonrası 18 ekim'de Monaco, 23 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, ve 26 Ekim'de Lens ile ligde karşılaşacak.
Etiketler: #fransa #lille #Bruno Genesio
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