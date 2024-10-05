Lille, Toulouse engelini 2 golle geçti!

Yayınlanma: 05.10.2024 - 22:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 22:00

Fransa Ligue 17. hafta maçında Lille, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Angel Gomes, 72. dakikada Mitchel Bakker kaydetti. Toulouse'un golü 39. dakikada Zakaria Aboukhlal'dan geldi.

Şampiyonlar Lig'inde Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Lille, ligde de kazanmayı bildi. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Fransız ekibi zirveyi takibini sürdürdü. Toulouse ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco ile karşılaşacak. Toulouse ise Angers ile oynayacak.