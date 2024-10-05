Lille, Toulouse engelini 2 golle geçti!
Fransa Ligue 17. hafta maçında Lille, sahasında Toulouse'u 2-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 17. hafta maçında Lille, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Angel Gomes, 72. dakikada Mitchel Bakker kaydetti. Toulouse'un golü 39. dakikada Zakaria Aboukhlal'dan geldi.
Şampiyonlar Lig'inde Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Lille, ligde de kazanmayı bildi. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Fransız ekibi zirveyi takibini sürdürdü. Toulouse ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco ile karşılaşacak. Toulouse ise Angers ile oynayacak.
Etiketler: #lille #toulouse #Fransa Ligue 1 #fransa
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