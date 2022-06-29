Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
Lille, yeni teknik direktörlerinin Paulo Fonseca olduğunu duyurdu.
Lille, görevden alınan teknik direktör Jovelyn Gourvennec'in yerine Paulo Fonseca ile anlaştığını açıkladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fonseca'nın kulüp tesislerini ziyaret ettiği ve cuma günü takımının başında ilk antrenmanına çıkacağı da bildirildi.
"LILLE BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"
Fonseca ilk açıklamasında, "Lille'in yeni teknik direktörü olmak benim için bir gurur kaynağı ve büyük bir onur. Zengin ve etkileyici geçmişiyle bu büyük kulübe seçilmenin bana da büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım. Bu nedenle Lille ile bu maceraya başladığım için mutluyum ve personel ve oyuncularla çalışmak için heyecanlıyım. Her şeyden önce, hep birlikte, hedeflere ulaşacağımızı ve kulübü en üst seviyeye taşımak için son derece motive ve kararlıyım. LOSC liderlerine güvenleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu muhteşem statta Lille taraftarlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve onlara sıcak karşılamaları için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Jocelyn Gourvennec yönetimindeki Lille, geçen sezon 55 puanla ligi 10. sırada noktalamıştı.
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