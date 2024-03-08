Lille'den Avusturya'da büyük avantaj!
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, evinde Fransa temsilcisi Lille'e 3-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, evinde Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti.
Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi Lille, 3-0 kazandı.
Strum Graz'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikalarda Jonathan David ile 71. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.
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