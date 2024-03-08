Lille'den Avusturya'da büyük avantaj!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, evinde Fransa temsilcisi Lille'e 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:34
Lille'den Avusturya'da büyük avantaj!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, evinde Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti. 

Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi Lille, 3-0 kazandı. 

Strum Graz'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikalarda Jonathan David ile 71. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.


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