Strasbourg karşısında Lille'e galibiyeti Zeki Çelik getirdi!
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille, evinde ağırladığı Strasbourg'u Zeki Çelik'in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille ile Strasbourg karşı karşıya geldi.
Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille kazanırken galibiyet golü 88. dakikada milli futbolcu Zeki Çelik'ten geldi.
Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Zeki Çelik, 88. dakikada attığı gol ile takımına galibiyeti getirmiş oldu. Milli futbolcu, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.
Lille'de forma giyen bir diğer Türk futbolcu Burak Yılmaz da tıpkı Zeki Çelik gibi 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Lille puanını 51'e yükseltirken, 11 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Strasbourg 56 puanda kaldı.
Ligin diğer haftasında Lille, deplasmanda Troyes'a konuk olurken Strasbourg, kendi evinde şampiyon PSG'yi ağırlayacak.
Video Haberler
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
- Dünya’nın ikinci Barbie Sergisi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Seçim hazırlıkları başladı
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- Fenerbahçe'den gece yarısı açıklaması!
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Bayraktar'dan 'Atatürk' itirafı
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'nu 'çay bardağı'yla hedef aldı
- Eylemcilere bozkurt işaretli yanıt