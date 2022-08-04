Lincoln Henrique: 'Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak'
Fenerbahçe'nin Slovacko'yu 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol 1 asist ile yıldızlaşan Lincoln Henrique, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Lincoln, 'Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak' dedi.
Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyetiyle tamamlanan Slovacko maçında gösterdiği 2 gol 1 asistlik performans ile dikkat çeken Lincoln Henrique, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın dikkat çeken ismi olarak öne çıkan Lincoln, "Sol ayağım çok önemli. Bu ayağı geliştirmek için çok çalışıyorum. Şükür ki 2 gol attım. Bu turnuvada gruplara kalmak istiyoruz. İkinci golüm daha güzeldi. Top süzülerek çok güzel gitti."ifadelerini kullandı. Kendilerinden beklentilerin büyük olduğunu söyleyen Lincoln, "Fenerbahçe büyük bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncu var. Duran toplarda güçlüyüz. Ben varım, Arda var, İrfan Can var. Çok iyi kullanıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Zor bir sezon olacak. Bu sezon kolay olmayacak. Büyük beklenti var üzerimizde, bunu biliyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Hedeflerimiz kupalar kazanmak, tarih yazmak." sözlerini sarf etti.
Video Haberler
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
- Antalya'yı nem bulutları kapladı
- İYİ Parti'den Ankapark videosu
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- Soruları çalanlar devleti çalıyor
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'