Lincoln Henrique'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı olan Sevilla karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Brezilyalı futbolcunun perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Hürriyet'in haberine göre, İspanya'daki maçta sakatlık yaşayan Lincoln Henrique'nin MR'ı çekildi. Haberde 82. dakikada yerini Osayi-Samuel'e bırakmak zorunda kalan yıldız oyuncunun perşembe günü Sevilla ile oynanacak rövanş maçında forma gitme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
YA FERDİ YA JAYDEN
Lincoln'ün Sevilla'ya karşı forma giyememesi durumunda teknik direktör Jorge Jesus'un sol bekte Jayden Oosterwolde veya Ferdi Kadıoğlu'na şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe forması ile bu sezon 35 resmi maça çıkan Lincoln bu maçlarda 2 gol 8 asist kaydetti.
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