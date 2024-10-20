Lionel Messi 11 dakikada hat-trick yaptı: Inter Miami kupayı evine götürdü!

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) sezonunun son maçında kendi sahasında ağırladığı New England Revolution'ı 6-2 mağlup ederek Supporters' Shield'ın sahibi oldu.

Lionel Messi 11 dakikada hat-trick yaptı: Inter Miami kupayı evine götürdü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:33

Inter Miami, ABD MLS'in 37. haftasında New England Revolution'ı konuk etti. Chase Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 6-2 kazandı.

MESSI'DEN 11 DAKİKADA 3 GOL

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 40 ile 43. dakikalarda Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi ve 78, 81 ile 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Arjantinli yıldız 11 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı.

New England Revolution ise 2. dakikada Luca Daniel Langoni ve 34. dakikada Dylan Borrero'nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Inter Miami bu sonuçla normal sezonu en üstte tamamlayarak Supporters' Shield'ı (Taraftarlar Kupası) müzesine götürdü.


Etiketler: #lionel messi #inter miami #Supporters' Shield #MLS

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