Lionel Messi 11 dakikada hat-trick yaptı: Inter Miami kupayı evine götürdü!
Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) sezonunun son maçında kendi sahasında ağırladığı New England Revolution'ı 6-2 mağlup ederek Supporters' Shield'ın sahibi oldu.
Inter Miami, ABD MLS'in 37. haftasında New England Revolution'ı konuk etti. Chase Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 6-2 kazandı.
MESSI'DEN 11 DAKİKADA 3 GOL
Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 40 ile 43. dakikalarda Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi ve 78, 81 ile 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Arjantinli yıldız 11 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı.
New England Revolution ise 2. dakikada Luca Daniel Langoni ve 34. dakikada Dylan Borrero'nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Inter Miami bu sonuçla normal sezonu en üstte tamamlayarak Supporters' Shield'ı (Taraftarlar Kupası) müzesine götürdü.
Etiketler: #lionel messi #inter miami #Supporters' Shield #MLS
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