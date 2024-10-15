Lionel Messi'den genç yeteneklere özel hediye: İşte listedeki tek Türk!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:14

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:17

Inter Miami'de kariyerini sürdüren Lionel Messi, ünlü bir spor giyim markasıyla özel proje başlattı. Arjantinli yıldız, yeni bir krampon serisini giymesi için dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 genç futbolcu seçti.

MİLLİ YILDIZ LİSTEDE YER ALDI

Lionel Messi'nin seçtiği isimler arasında Juventus ve A Milli Takım forması giyen Kenan Yıldız yer aldı.

Listede ayrıca Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo yer aldı.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kenan Yıldız bu sezon Juventus ile 9 maçta forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.