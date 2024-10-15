Lionel Messi'den genç yeteneklere özel hediye: İşte listedeki tek Türk!
Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni bir krampon serisini giymesi için dünya genelinde seçtiği 10 genç futbolcuyu açıkladı. Listede A Milli Takım'ın genç yıldızı da yer aldı.
Inter Miami'de kariyerini sürdüren Lionel Messi, ünlü bir spor giyim markasıyla özel proje başlattı. Arjantinli yıldız, yeni bir krampon serisini giymesi için dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 genç futbolcu seçti.
MİLLİ YILDIZ LİSTEDE YER ALDI
Lionel Messi'nin seçtiği isimler arasında Juventus ve A Milli Takım forması giyen Kenan Yıldız yer aldı.
Listede ayrıca Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo yer aldı.
9 MAÇTA FORMA GİYDİ
Kenan Yıldız bu sezon Juventus ile 9 maçta forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #lionel messi #Kenan Yıldız #Lamine Yamal
Spor Haberleri
- Fenerbahçeli yıldızdan kariyer itirafı!
- Messi'den genç yeteneklere özel hediye!
- Manchester United'dan Sir Alex Ferguson kararı!
- Galatasaray efsanesinden Osimhen yorumu: 'İnanamadım'
- Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!
- PFDK'den Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı kararı!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifine yanıt!
- Fenerbahçe'de kritik zirve!
- Milli tenisçiden Erciyes'teki kortlara tepki!
- Pogba'dan geri dönüş mesajı: 'Şans verilmiş gibi'
En Çok Okunan Haberler
-
- Kürsüden Abdullah Öcalan'a çağrı!
- İmamoğlu biraz Yavaş!
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- 'Kredi kartı vergisi' yeniden değerlendirilecek
- Erdoğan'dan kabine sonrası 'Anayasa' mesajı
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Bizim Çocuklar İzlanda'dan 3 puanla dönüyor!
- Kadın öğretmenlere 'giyim dersi' verilecek
- 'Türkiye'nin en önemli sorunu' anketinde tek cevap!
- 'Parça parça edilip, surlardan aşağı atılırsın'