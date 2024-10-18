Messi’nin Ziraat Bankası reklamında yer alması Meclis gündeminde: 'Kamuya yararı nedir?'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:34

Güncelleme: 18.10.2024 - 12:34

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Ziraat Bankası’nın futbolcu Lionel Messi ile yaptığı reklam anlaşmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karal, Ziraat Bankası’nın yüzde 100 kamu sermayeli banka olduğunu anımsatarak ''Vatandaşların vergileriyle finanse edilen bir kamu bankasının, reklam harcaması için ünlü bir futbolcuyu seçmesi, kamu yararını gündeme getirmiştir'' dedi.

REKLAM VE İLANLARA 2 MİLYAR 364 MİLYON LİRA

Ziraat Bankası’nın faaliyet raporunda yer alan reklam ve ilan harcamalarına da değinen Karal, bankanın son beş yılda reklam ve ilanlar için 2 milyar 364 milyon TL ödeme yaptığına dikkat çekti. Karal, şunları kaydetti:

“Ziraat Bankasının faaliyet raporlarına göre; 2019 yılında 256,7 milyon TL, 2020 yılında 236,3 milyon TL, 2021 yılında 281,5 milyon TL reklam ve ilan harcaması yapıldığı belirtilmiştir. 2022 yılında ise toplam 467 milyon 555 bin TL harcama yapan Ziraat Bankası, reklam ve ilanlar için 2023 yılında yüzde 140 artırarak 1 milyar 122 milyon 298 bin TL’ye yükseltmiştir. 5 yılda yapılan ilan ve reklam harcaması toplam 2 milyar 364 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bankanın, 2023 yılında yaptığı reklam harcaması 2005 yılındaki reklam harcama tutarının tam 298 katı olmuştur. Buna karşılık Türkiye’nin önde gelen ve reklamlarını çok sık gördüğümüz iki büyük özel bankanın reklam harcamaları aynı dönemde sadece 8 kat civarında artmıştır. Dolayısıyla bir kamu bankasındaki çok yüksek reklam harcamaları izaha muhtaçtır”

"ZİRAAT'İN REKLAMLARI BELLİ GRUPLARDA YOĞUNLAŞIYOR"

Kamu sermayeli bu bankaların özellikle son dönemde reklamlarının belli medya grupları üzerinde yoğunlaştığı konusu da kamuoyunda gündeme geldiğini ifade eden Karal, “Kamu sermayesine sahip bu bankalardan beklenti, 85 milyon vatandaşın vergileriyle finanse edilen reklamlarını hangi kriterlere göre belirledikleri ve reklam paylarının nerelere dağıtıldığını açıklamalarıdır” dedi.

“Reklam için harcanan kamu kaynaklarının çiftçiye ve tarıma herhangi bir desteğinin olduğunu düşünüyor musunuz?”

Karal, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e şu soruları yöneltti:

''Futbolcu Lionel Messi ile yapılan reklam anlaşması kapsamında Ziraat Bankası tarafından ne kadar ödeme yapılacaktır?

Kamu kaynakları kullanılarak ödemesi yapılacak reklamda, futbolcu Messi’nin oynatılmasının kamuya yararı nedir?

Özel bankalar dahi reklam harcamalarını kısarken bir kamu bankasının dünyaca ünlü bir futbolcu ile reklam anlaşması yapmasını ticari ve ahlaki sınırlar dahilinde değerlendiriyor musunuz?

Son 5 yılda toplam 2 milyar 364 milyon TL’ye ulaşan ilan ve reklam harcamasının bankaya getirisi ne olmuştur?

Ziraat Bankası tarafından 2023 yılında verilen reklam ve ilanlara, 2005 yılından 298 kat daha fazla kamu kaynağının harcanması, Bakanlığınızca kabul edilebilir bir oran mıdır?

Çiftçilerin desteklenmesi ve Türk tarımının geliştirilmesi maksadıyla kurulan Ziraat Bankası’nın son 5 yılda 2 milyar TL’den fazla kamu kaynağını reklama harcamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Reklam için harcanan kamu kaynaklarının çiftçiye ve tarıma herhangi bir desteğinin olduğunu düşünüyor musunuz?”